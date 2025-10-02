I racconti della riminese obbligata dalla famiglia a un matrimonio combinato in Bangladesh: “Non dormivo la notte perché accanto avevo un violentatore. Mia madre diceva che ormai ero di sua proprietà”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Quando la ragazza disperata cercava aiuto al telefono: “Non voglio finire come Saman”