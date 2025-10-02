Quando il nostro mondo era un’Indosfera e tutte le vie dell’oro parlavano il sanscrito
Guardare la storia della civiltà da un'altra prospettiva, una prospettiva indoeuropea, in cui gran parte della cultura e anche delle merci reperibili nell'orbe terraqueo ruotavano attorno a quella che potremmo chiamare «Indosfera». È la prospettiva che propone William Dalrymple nel saggio appena pubblicato per i tipi di Adelphi La Via dell'Oro. Come l'India antica ha trasformato il mondo (pagg. 556, euro 35). Lo storico britannico, formatosi a Cambridge e vincitore di un Wolfson History Prize, è autore di alcuni dei lavori più importanti degli ultimi trent'anni sul subcontinente indiano (basti ricordare Nella terra dei Moghul Bianchi e Anarchia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
