Quando il lavoro fa cultura Musei d’impresa al via | made in Brianza in vetrina

I musei di impresa fanno rete, per documentare la storia del lavoro in Brianza. Con il decreto pubblicato in questi giorni la Regione Lombardia finanzia tutti i progetti ammessi al bando Musei d’Impresa: i 10 inizialmente coperti più i 23 che erano stati esclusi per mancanza di fondi. In totale parliamo di 33 realtà che riceveranno contributi per oltre 1,5 milioni di euro, oltre a due progetti che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento. Di questi progetti tre sono della provincia di Monza e Brianza: il Museo della Fabbrica del Mobilificio Oggioni di Besana in Brianza, che ha ottenuto il riconoscimento (non finanziato), e le realtà Salda Arredamenti srl di Meda e Genovesi Costruzioni Edili srl (nella foto), che riceveranno un contributo di 50mila euro ciascuna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
