Quando diventi nonna? La domanda ad Antonella Clerici e lei spiazzata Mia figlia Maelle…
In occasione della festa dei nonni, uno spazio del programma “ È sempre mezzogiorno ” ha generato sorpresa quando è spuntata una domanda ‘birichina’ per Antonella Clerici. Come vedremo la brava e amatissima conduttrice Rai ha saputo rispondere con lucidità e sincerità. Ancora una volta ha confermato uno dei suoi punti di forza: la genuinità che la rendono unica nel panorama televisivo italiano. La domanda è arrivata durante la lettura di una lettera destinata ai nonni, che ha fatto commuovere Antonella Clerici e il pubblico presente. Ed è la seguente: “ Quando diventi nonna tu? “. La conduttrice ha subito pensato a sua figlia Maelle, oggi sedicenne, come la potenziale madre di un nipotino in futuro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: diventi - nonna
LA PIÙ GRANDE BIBLIOTECA © di Germana Bruno Nonno, nonna, dai, raccontami una storia, quella della mia famiglia, tu la sai a memoria, portami lontano, in un luogo sconosciuto, dimmi da dov’è che io sono arrivato. Parlami di te, di quando eri bambino e Vai su Facebook
Antonella Clerici nonna? La risposta della conduttrice alla domanda indiscreta - Antonella Clerici pensa subito a sua figlia Maelle, ha appena letto la lettera di Angelo, il figlio di Mauro Improta che l’ha reso già nonno. Segnala ultimenotizieflash.com