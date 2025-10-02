Quando diventi nonna? La domanda ad Antonella Clerici e lei spiazzata Mia figlia Maelle…

In occasione della festa dei nonni, uno spazio del programma “ È sempre mezzogiorno ” ha generato sorpresa quando è spuntata una domanda ‘birichina’ per Antonella Clerici. Come vedremo la brava e amatissima conduttrice Rai ha saputo rispondere con lucidità e sincerità. Ancora una volta ha confermato uno dei suoi punti di forza: la genuinità che la rendono unica nel panorama televisivo italiano. La domanda è arrivata durante la lettura di una lettera destinata ai nonni, che ha fatto commuovere Antonella Clerici e il pubblico presente. Ed è la seguente: “ Quando diventi nonna tu? “. La conduttrice ha subito pensato a sua figlia Maelle, oggi sedicenne, come la potenziale madre di un nipotino in futuro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it