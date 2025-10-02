Quando a cucinare è l' algoritmo L' intelligenza artificiale a tavola
Negli ultimi anni l’ intelligenza artificiale ha smesso di essere soltanto uno strumento per l’analisi dei dati o la guida autonoma, entrando in campi apparentemente lontani dal mondo digitale come la cucina e l’alimentazione. Oggi non si tratta più soltanto di stampanti 3D per il cibo o di app che suggeriscono ricette personalizzate: il passo successivo è un sistema globale in cui algoritmi complessi contribuiscono a ridisegnare ciò che mangiamo, come lo produciamo e perfino come lo percepiamo culturalmente. Uno dei problemi più gravi del sistema alimentare mondiale è lo spreco: secondo la FAO, oltre un terzo del cibo prodotto a livello globale non arriva mai a tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: cucinare - algoritmo
La mammografia come test di valutazione del rischio cardiovascolare Le mammografie non servono solo a individuare tumori al seno: nuove ricerche mostrano che possono contenere indizi sul rischio cardiovascolare. L’IA in prima linea Un algoritmo di intelli - facebook.com Vai su Facebook
Quando a cucinare è l'algoritmo. L'intelligenza artificiale a tavola - La cucina italiana incontra l’intelligenza artificiale tra sostenibilità, innovazione e identità culturale. Da ilgiornale.it
L’algoritmo lento dell’intelligenza artificiale. I dati - Genova – Nel 2024, solo l’11,4% delle aziende italiane ha adottato e impiegato l'intelligenza artificiale, principalmente al Nord. Riporta ilsecoloxix.it