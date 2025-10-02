Negli ultimi anni l’ intelligenza artificiale ha smesso di essere soltanto uno strumento per l’analisi dei dati o la guida autonoma, entrando in campi apparentemente lontani dal mondo digitale come la cucina e l’alimentazione. Oggi non si tratta più soltanto di stampanti 3D per il cibo o di app che suggeriscono ricette personalizzate: il passo successivo è un sistema globale in cui algoritmi complessi contribuiscono a ridisegnare ciò che mangiamo, come lo produciamo e perfino come lo percepiamo culturalmente. Uno dei problemi più gravi del sistema alimentare mondiale è lo spreco: secondo la FAO, oltre un terzo del cibo prodotto a livello globale non arriva mai a tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando a cucinare è l'algoritmo. L'intelligenza artificiale a tavola