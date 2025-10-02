qualità verificata | un marchio che tutela consumatori e produttori – appuntamento a caseus veneti

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il marchio Qualità Verificata (QV) della Regione Veneto è oggi sinonimo di filiera trasparente, sostenibile e controllata. Nato con la legge regionale n. 122001, QV certifica prodotti agroalimentari che rispettano disciplinari regionali specifici, pensati per assicurare qualità superiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: qualit - verificata

Cerca Video su questo argomento: Qualit224 Verificata Marchio Tutela