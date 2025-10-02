Qualiano giornata mondiale dell’Alzheimer | l’Asl Napoli 2 Nord visita la RSA Gianà

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

qualiano giornata mondiale dell8217alzheimer l8217asl napoli 2 nord visita la rsa gian224

© Teleclubitalia.it - Qualiano, giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Asl Napoli 2 Nord visita la RSA “Gianà”

In questa notizia si parla di: qualiano - giornata

Qualiano, secondo incidente della giornata: scooter si schianta in via Di Vittorio, ferito il conducente

8 settembre, è la giornata mondiale della fisioterapia - Firenze, 8 settembre 2025 – La fisioterapia, fondamentale in una popolazione che invecchia sempre più velocemente. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Qualiano Giornata Mondiale Dell8217alzheimer