Quale squadra può allenare De Rossi dopo la risoluzione con la Roma | in pole c'è un club di Serie A

Daniele De Rossi potrebbe presto tornare ad allenare in Serie A. Dopo la risoluzione con la Roma l'ex tecnico giallorosso sarebbe vicinissimo a un club in particolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: squadra - allenare

Calcio, in terza categoria il tecnico alessandro maurelli riparte dal filattiera fc con grande entusiasmo. "Orgoglioso di allenare la squadra del mio paese. Farò il possibile per migliorare gli obiettivi»

Chiesa si toglie i sassolini dopo il gol con il Liverpool: «Alla Juve non mi hanno fatto allenare con la squadra per un mese, ha penalizzato il mio percorso. Sul futuro…»

Tudor e la juventinità, idee chiare dell’allenatore: «Ecco quanto conta esser stato giocatore della Juve per poter allenare questa squadra»

De Zerbi mette fuori squadra Rabiot e Rowe dopo la lite negli spogliatoi: cosa succederà ora - Il campionato del Marsiglia è cominciato malissimo e i problemi cominciano già a bussare alla porta di Roberto De Zerbi, chiamato a prendere decisioni importanti. fanpage.it scrive