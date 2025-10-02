Qualche ombra dietro al pareggio maturato l’altra sera allo stadio ’Mapei’ Sfuma ancora l’appuntamento con la vittoria Aspettando il ritorno del miglior Esposito
Autostima cercasi. Vincere per ritrovarla o ritrovarla per vincere. Il discorso, all'indomani dell'ennesima mancata vittoria travestita da pareggio, è più che mai calzante. Tornare da Reggio Emilia con un solo punto e contro un'avversaria che, come diverse altre affrontate, non è apparso irresistibile, rode ancora di più. Un errore individuale ha compromesso l'intera gara? Sì, se lo Spezia non ha più il carattere e il furore agonistico che esplode dagli occhi. Concentrarsi sul fatto se Wisniewski fosse o meno in grado di recuperare (da quanto visto, no.) dopo l'ingenua defaillance di Hristov e che dunque il capitano fosse da espellere o meno, distoglie dal problema principale: la personalità dei ragazzi di D'Angelo.
