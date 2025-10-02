Qual è il segreto dei campi di zucche per Halloween

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'inizio di ottobre vengono inaugurati i tradizionali campi di zucche, dove potersi scattare foto super Instagrammabili. In quanti, però, conoscono il segreto "fake" nascosto dietro questi luoghi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

