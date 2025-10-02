Putin | Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi

Vladimir Putin ha minimizzato le preoccupazioni europee su un possibile attacco della Russia, affermando che «è impossibile credere » a tali timori e che i governi dei Paesi europei «non ci credono nemmeno loro ma cercano di convincere di questo le loro opinioni pubbliche». Rivolgendosi al Valdai Discussion Club a Sochi, Putin ha aggiunto: «Calmatevi, dormite tranquilli, e occupatevi finalmente dei vostri problemi», sottolineando che Mosca sta «monitorando attentamente la crescente militarizzazione dell’Europa» e che «la risposta sarà convincente». Il capo del Cremlino ha inoltre ribadito che «non ci può essere sicurezza per nessuno se la sicurezza di un Paese è realizzata a spese di un altro» e che «senza la Russia non può essere garantito un equilibrio globale, né economico, né strategico, né culturale, né logistico, assolutamente nessuno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Putin: «Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi»

Putin: «La guerra? Tutto cambia, ma è impossibille che attacchiamo l'Europa, tutti i paesi della Nato sono contro di noi». Zelensky: dice bugie - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può ... Come scrive msn.com