Putin | Tutti i Paesi Nato in guerra con la Russia Attacco a Usa ed Europa dal Club Valdai
“Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero”. Lo ha dichiarato Vladimir Putin, citato da Rbc, durante il suo intervento al Club Valdai. Il presidente russo ha accusato l’Alleanza Atlantica di un coinvolgimento diretto nel conflitto: “Gli istruttori della Nato non sono impegnati solo nell’addestramento delle forze armate ucraine, ma anche nell’attuazione delle decisioni”, ha affermato. Putin ha inoltre sostenuto che la guerra in Ucraina sarebbe stata evitabile se al potere negli Stati Uniti ci fosse stato Donald Trump: “Ha detto che se fosse stato presidente questo si sarebbe potuto evitare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Putin: «Potremmo colpire le centrali nucleari in Ucraina. Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi» - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Si legge su msn.com
Putin: «Tutti i Paesi Nato sono in guerra con la Russia, risponderemo alla militarizzazione» - Mosca, avverte, continuerà a studiare il percorso della controparte e e si riserva di dare risposte «convincenti» ... Come scrive unionesarda.it