Putin | Tutti i Paesi della Nato contro di noi Poi la frase sulle centrali nucleari

Il messaggio è chiaro, calibrato per scuotere tanto l’opinione pubblica interna quanto le cancellerie straniere: Vladimir Putin ha avvertito che “Tutto sta cambiando molto velocemente” e che occorre essere “Pronti a tutto”. Lo ha fatto dal Club Valdai, la vetrina annuale dove il Cremlino elabora e diffonde la propria visione strategica, rilanciando la tesi di un mondo multipolare come conseguenza inevitabile dei tentativi dell’ Occidente di mantenere la propria egemonia globale. Un discorso che si inserisce in un momento di particolare tensione, con l’Europa che si interroga sulle sue vulnerabilità di fronte alla guerra ibrida e alla minaccia crescente dei droni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Putin: “Tutti i Paesi della Nato contro di noi”. Poi la frase sulle centrali nucleari

In questa notizia si parla di: putin - tutti

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Trump: "Manderò i missili Patriot all'Ucraina ma pagherà l'Ue" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

Ma esattamente la Russia all’Italia e alla UE cosa ha fatto ? Volete la guerra nucleare perché non siete d’accordo su quanto detto da Putin, da Biden, da Clinton, da Gorbachev , dalla CIA da tutti gli ambasciatori USA a Mosca, Kissinger che da decenni dicono, - X Vai su X

L'Ucraina sta vincendo la guerra. Infatti Putin invoca la tregua tutti i giorni e Zelensky la rifiuta. Arriva un momento in cui bisogna porre un freno al ridicolo. Un tempo esisteva il pudore a frenare le menzogne. Uno Stato satellite è uno Stato impudente per la disi - facebook.com Vai su Facebook

Putin: «La guerra in Ucraina? Potremmo colpire le centrali nucleari di Kiev. Tutti i paesi della Nato sono contro di noi» Rutte: lo Zar può colpire anche Roma e Londra - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Scrive ilmessaggero.it

Putin: «Potremmo colpire le centrali nucleari in Ucraina. Tutti i Paesi Nato sono in guerra con noi» - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Riporta msn.com