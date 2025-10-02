Putin | Potremmo colpire le centrali nucleari ucraine E accusa la Francia di pirateria

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato Kiev di aver condotto attacchi intorno alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia e ha avvertito che Mosca potrebbe rispondere. "Hanno ancora centrali nucleari funzionanti dalla loro parte. Cosa ci impedisce di rispondere a tono?", ha detto da. 🔗 Leggi su Today.it

Putin non è Hamas: ha un arsenale atomico che obbliga alla cautela. Zelensky verrebbe cancellato se rinuncia ai territori

