Putin | la Russia è necessaria al mondo altrimenti niente equilibrio mondiale
"Bisogna essere pronti a tutto, in un mondo in continuo cambiamento e multipolare, e per questo molto più democratico" dice Vladimir Putin nell'atteso intervento al summit Altai a Sochi. "La Russia - aggiunge - era pronta a collaborare con l'Occidente, che non è stato in grado di abbandonare i propri stereotipi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
