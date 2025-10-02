"Bisogna essere pronti a tutto, in un mondo in continuo cambiamento e multipolare, e per questo molto più democratico" dice Vladimir Putin nell'atteso intervento al summit Altai a Sochi. "La Russia - aggiunge - era pronta a collaborare con l'Occidente, che non è stato in grado di abbandonare i propri stereotipi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Putin: la Russia è necessaria al mondo, altrimenti niente equilibrio mondiale