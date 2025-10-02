Putin | Kiev ha pesanti perdite Pensi a negoziare

Kiev dovrebbe riflettere meglio su come negoziare nonostante le pesanti perdite al fronte, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Putin: “Kiev ha pesanti perdite. Pensi a negoziare”

Zelensky limita l’Anticoruzzione ucraina e Putin lo sbeffeggia: “Avevamo ragione noi, corruzione dilagante a Kiev”

Putin ad Anchorage: Kiev e Ue non interferiscano e non sabotino progressi di pace – Il video

Putin ad Anchorage: Kiev e Ue non interferiscano e non sabotino progressi di pace

#TG2000 - #Ucraina, vertice a #Copenaghen. Attacchi russi, #Kiev si difende #2ottobre #Russia #Kharkiv #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Putin #Sumy #Odessa #Donbass #Zaporizhzhia #Rubio #Lavrov #TV2000 #NEWS @tg2000it - X Vai su X

Ucraina, il piano di Putin per spegnere Kiev. Zelensky aspetta missili Tomahawk Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Putin: «La guerra? Tutto cambia, ma è impossibille che attacchiamo l'Europa, tutti i paesi della Nato sono contro di noi». Zelensky: dice bugie - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Lo riporta msn.com

L’ex ambasciatore Usa a Kiev: “Putin ha unito l’Ucraina. Gli Stati Uniti non molleranno l’Europa” - Roma, 27 agosto 2025 – L’autobiografia di una nazione scritta con il sangue e il fuoco. Riporta quotidiano.net