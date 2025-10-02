Putin | Con Trump conflitto avrebbe potuto essere evitato | Vertice a Copenaghen Orban | Vogliono la guerra e accelerare l' adesione dell' Ucraina all' Ue con ogni trucco diremo no
Macron: "Droni possono essere distrutti". Kiev: "Ripristinata l'energia elettrica alla centrale nucleare di Chernobyl, interrotta per oltre tre ore a causa di attacchi russi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
Trump-Putin, sfida totale: Witkoff a Mosca tiene vivi i negoziati
Tg2. . Il piano per #Gaza. #Trump riunisce i generali americani: "Se Hamas boccia il piano per Gaza", dice, "sperimenterà l'inferno". E poi lo sguardo alla guerra alle porte dell'#Europa, "devo mettere insieme Putin e Zelensky", aggiunge
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: "Putin mi ha molto deluso"
Ucraina, Trump: "Deluso da Putin". Starmer: "Aumentare pressione su Mosca" - Trump ha dichiarato di credere che se il prezzo del petrolio dovesse calare, "Putin sarà costretto a ritirarsi" dalla guerra in Ucraina. Da adnkronos.com
Comprendere il nuovo approccio di Trump nei confronti di Putin nel conflitto ucraino - Un'analisi approfondita del cambiamento strategico di Trump nella gestione di Putin e le sue implicazioni per l'Ucraina. Scrive notizie.it