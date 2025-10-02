Pusher albanese fermato e rimpatriato in 24 ore
Un giovane pusher albanese in trasferta in Italia è stato fermato martedì a Fano con la droga nascosta in macchina. La Volante del Commissariato di Fano lo ha sorpreso alle 11,30 in piazzale Amendola, al Lido, durante un controllo: alla vista della pattuglia si è agitato e il suo nervosismo ha insospettito gli agenti. Dalla perquisizione sono spuntate 12 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, circa 500 euro in contanti e delle sim card (foto). Non solo: sotto il telaio dell’auto era stato fissato con una calamita un tubicino metallico usato come nascondiglio per la droga. L’uomo, arrivato in Italia ad agosto, non aveva un domicilio dichiarato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
