Purtroppo non c’è più Lutto nello sport italiano il triste annuncio è appena arrivato

Il mondo del ciclismo italiano è in lutto per la scomparsa di Stefano Casagranda, ex ciclista professionista, morto a 52 anni dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia della sua morte ha commosso tifosi, ex colleghi e appassionati, che in queste ore lo ricordano con grande affetto e stima. Nato a Borgo Valsugana, in Trentino, Casagranda era noto non solo per il suo talento sulle due ruote, ma anche per il suo spirito combattivo, dimostrato sia in corsa che nella difficile sfida contro il tumore al colon e al fegato che lo aveva colpito quattro anni e mezzo fa. Professionista dal 1996 al 2004, Casagranda aveva vestito le maglie di alcune delle più note squadre italiane: MG Boys, Riso Scotti, Amica Chips, Alessio e Saeco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

