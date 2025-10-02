Purtroppo è lui Scomparso da giorni in Italia il terribile annuncio dei ricercatori
È stato ritrovato senza vita il corpo di Giuseppe Scuotto, il 68enne originario di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, di cui si erano perse le tracce lo scorso 22 agosto. A segnalare la sua scomparsa erano stati i familiari, supportati anche dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che aveva rilanciato gli appelli nei giorni successivi alla sua sparizione. Il cadavere è stato individuato nel pomeriggio di ieri, all'interno di un pozzo di acque reflue, situato a poche decine di metri dall'abitazione della figlia, dove Giuseppe era ospite per le vacanze estive. Il ritrovamento è avvenuto quasi a ridosso della casa da cui si era allontanato, alimentando l'ipotesi che possa trattarsi di un incidente tragico.
