Puppo | Se Sinner ha voglia di tornare subito n1 forse dovrebbe saltare il Six Kings Slam

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Puppo, nell’ultima puntata di Tennis Mania sul canale YT di OA Sport, si è soffermato sulla Laver Cup, il confronto tra USA e Resto del Mondo disputato una decina di giorni fa nel panorama tennistico: “ Si è sempre fatto un paragone con la Ryder Cup, che è stata una delle cose più vergognose che si sono visti negli ultimi anni. La Ryder Cup non è più un esempio dopo quello che hanno fatto gli americani “. Sulla vittoria di Jannik Sinner in finale a Pechino contro il giovane statunitense Learner Tien: “ L’ho visto proprio tranquillo e quindi mi sento di dire che, se non ci saranno ulteriori problemi di vario tipo, perché almeno io pensavo che il fatto della pausa potesse diventare un qualcosa che verso la fine della stagione gli sarebbe tornato utile. 🔗 Leggi su Oasport.it

puppo se sinner ha voglia di tornare subito n1 forse dovrebbe saltare il six kings slam

© Oasport.it - Puppo: “Se Sinner ha voglia di tornare subito n.1, forse dovrebbe saltare il Six Kings Slam”

In questa notizia si parla di: puppo - sinner

Puppo spiega: “I giornalisti non sono contenti del rapporto con Sinner. Il n.1 non vuole più attenzioni del dovuto”

Puppo: “Sinner deve evitare di andare al quinto. Su di lui stiamo commettendo un errore”

Puppo: “Sinner va per il Career Grand Slam. Nessuno come lui rappresenta la frase di Kipling”

puppo sinner ha vogliaPuppo: “Se Sinner ha voglia di tornare subito n.1, forse dovrebbe saltare il Six Kings Slam” - Dario Puppo, nell'ultima puntata di Tennis Mania sul canale YT di OA Sport, si è soffermato sulla Laver Cup, il confronto tra USA e Resto del Mondo ... Come scrive oasport.it

puppo sinner ha vogliaPuppo sincero: “Forse uno come Alcaraz non è mai esistito. Sinner si è ritrovato l’avversario più forte con cui competere” - Da una parte l'ennesimo trionfo del "carro armato" Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Tokyo, dall'altro l'approdo in finale a Pechino di Jannik Sinner. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Puppo Sinner Ha Voglia