Puppo | Se Sinner ha voglia di tornare subito n1 forse dovrebbe saltare il Six Kings Slam

Dario Puppo, nell'ultima puntata di Tennis Mania sul canale YT di OA Sport, si è soffermato sulla Laver Cup, il confronto tra USA e Resto del Mondo disputato una decina di giorni fa nel panorama tennistico: " Si è sempre fatto un paragone con la Ryder Cup, che è stata una delle cose più vergognose che si sono visti negli ultimi anni. La Ryder Cup non è più un esempio dopo quello che hanno fatto gli americani ". Sulla vittoria di Jannik Sinner in finale a Pechino contro il giovane statunitense Learner Tien: " L'ho visto proprio tranquillo e quindi mi sento di dire che, se non ci saranno ulteriori problemi di vario tipo, perché almeno io pensavo che il fatto della pausa potesse diventare un qualcosa che verso la fine della stagione gli sarebbe tornato utile.

Puppo: "Se Sinner ha voglia di tornare subito n.1, forse dovrebbe saltare il Six Kings Slam"