Pupo torna a esibirsi a Mosca | Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza

2 ott 2025

Pupo tornerà a esibirsi a Mosca, in Russia, in occasione di un concerto, in programma sabato 4 ottobre, dedicato “all’amore tra la Russia e l’Italia”. Intervistato dal quotidiano Izvestia, il cantante, che si esibisce in Russia dal 1979, dallo scoppio della guerra in Ucraina ha avuto più di qualche problema. Lo scorso anno, infatti, dopo aver cantato al Cremlino due date in Lituania e Belgio sono state cancellate. Un episodio che lui ha definito “un’inaccettabile dimostrazione di arroganza”. Enzo Ghinazzi ha quindi affermato: “Non accetterò mai che altri scelgano per me. Per difendere ciò in cui credo, e quindi per difendere la pace, sono pronto a correre qualsiasi rischio”. 🔗 Leggi su Tpi.it

