Pupo torna a esibirsi a Mosca | Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza
Pupo tornerà a esibirsi a Mosca, in Russia, in occasione di un concerto, in programma sabato 4 ottobre, dedicato “all’amore tra la Russia e l’Italia”. Intervistato dal quotidiano Izvestia, il cantante, che si esibisce in Russia dal 1979, dallo scoppio della guerra in Ucraina ha avuto più di qualche problema. Lo scorso anno, infatti, dopo aver cantato al Cremlino due date in Lituania e Belgio sono state cancellate. Un episodio che lui ha definito “un’inaccettabile dimostrazione di arroganza”. Enzo Ghinazzi ha quindi affermato: “Non accetterò mai che altri scelgano per me. Per difendere ciò in cui credo, e quindi per difendere la pace, sono pronto a correre qualsiasi rischio”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: pupo - torna
Pupo torna a Mosca: “Un concerto per celebrare l’amore tra Italia e Russia”
Pupo torna a Mosca: «I russi sappiano che in Italia li amiamo»
Pupo torna in concerto a Mosca: “Celebro l’amore fra Russia e Italia”
Pupo torna in Russia con un concerto a Mosca. Il cantante parla di amore tra i popoli, critica i governi e difende la libertà dell’arte #Pupo #Russia #Mosca - facebook.com Vai su Facebook
Pupo torna in Russia con un concerto a Mosca. Il cantante parla di amore tra i popoli, critica i governi e difende la libertà dell’arte #Pupo #Russia #Mosca https://imusicfun.it/news/pupo-in-concerto-a-mosca-i-russi-devono-sapere-che-gli-italiani-li-amano/… - X Vai su X
Pupo torna a esibirsi a Mosca: “Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi. Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza” - Pupo tornerà a esibirsi a Mosca, in Russia, in occasione di un concerto, in programma sabato 4 ottobre, dedicato “all’amore tra la Russia e l’Italia”. Lo riporta tpi.it
Pupo torna a Mosca: 'Dedicato all'amore tra la Russia e l'Italia' - 'Una vergogna la cancellazione di Gergiev a Caserta' (ANSA) ... Come scrive ansa.it