Pupo si esibirà di nuovo a Mosca | Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza

Leggo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tornerà a esibirsi in Russia questo sabato, 4 ottobre. Più precisamente alla Live Arena di Mosca. Festeggerà anche lì il suo 70esimo. 🔗 Leggi su Leggo.it

pupo si esibir224 di nuovo a mosca gli italiani dovrebbero essere grati ai russi se mi vietano di andare chieder242 la cittadinanza

© Leggo.it - Pupo si esibirà (di nuovo) a Mosca: «Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi. Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza»

In questa notizia si parla di: pupo - esibir

pupo esibir224 nuovo moscaPupo si esibirà (di nuovo) a Mosca: «Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi. Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza» - Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, tornerà a esibirsi in Russia questo sabato, 4 ottobre. Segnala ilmessaggero.it

pupo esibir224 nuovo moscaPupo torna a Mosca: «I russi sappiano che in Italia li amiamo» - Sabato 4 ottobre sarà a Mosca con l'obiettivo di far sì che «i russi sappiano che in Italia li amiamo». Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pupo Esibir224 Nuovo Mosca