Pupo si esibirà a Mosca | I russi devono sapere che gli italiani li amano
Sabato 4 ottobre Pupo si esibirà in concerto a Mosca, vuole dimostrare che gli italiani amano i russi e non accetta alcun tipo di divieto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
