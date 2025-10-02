Pupo canterà ancora a Mosca | Gli italiani dovrebbero essere grati ai russi Se mi vietano di andare chiederò la cittadinanza

A settant’anni e con mezzo secolo di carriera alle spalle, Pupo — al secolo Enzo Ghinazzi — si prepara a tornare su un palco che per lui ha sempre avuto un valore speciale. Non sarà un concerto qualunque, ma un’esibizione dal forte significato simbolico, che unisce la musica alla diplomazia culturale. Sabato 4 ottobre, infatti, il cantautore toscano si esibirà alla Live Arena di Mosca, celebrando non solo i suoi 70 anni, ma anche 50 anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Leggi anche: Cristiano Malgioglio svela tutto: “Gelato al cioccolato? Ecco la verità!” L’evento è stato annunciato come una grande festa all’insegna dell’arte e dell’amicizia tra i popoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

