Puoi andare a casa quando vuoi Penelope Amici 25 Maria De Filippi interviene subito

In queste prime settimane di Amici 25, il percorso degli allievi non è fatto soltanto di prove, lezioni e sfide, ma anche di emozioni contrastanti e momenti di fragilità. Entrare nella scuola più famosa d’Italia significa affrontare un cambiamento radicale, convivere con altri ragazzi, sottoporsi a giudizi continui e lasciare alle spalle la propria quotidianità. Non sorprende, quindi, che qualcuno accusi il colpo sin dai primi giorni. Dopo il ballerino Pierpaolo, a vivere un momento di forte incertezza è stata la cantante Penelope, allieva scelta da Rudy Zerbi. Durante il daytime andato in onda su Canale 5, il pubblico ha assistito a un episodio che ha mostrato il lato più umano della giovane artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it