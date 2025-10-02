Puoi andare a casa quando vuoi Penelope Amici 25 Maria De Filippi interviene subito
In queste prime settimane di Amici 25, il percorso degli allievi non è fatto soltanto di prove, lezioni e sfide, ma anche di emozioni contrastanti e momenti di fragilità. Entrare nella scuola più famosa d’Italia significa affrontare un cambiamento radicale, convivere con altri ragazzi, sottoporsi a giudizi continui e lasciare alle spalle la propria quotidianità. Non sorprende, quindi, che qualcuno accusi il colpo sin dai primi giorni. Dopo il ballerino Pierpaolo, a vivere un momento di forte incertezza è stata la cantante Penelope, allieva scelta da Rudy Zerbi. Durante il daytime andato in onda su Canale 5, il pubblico ha assistito a un episodio che ha mostrato il lato più umano della giovane artista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: andare - casa
Esce per andare in campagna, non rientra a casa. Apprensione a Collepasso
Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": l'appello del condominio di Monteverde per fermare le autorità
Roma, "bimba deve andare in una casa famiglia": l'appello del condominio di Monteverde per evitarlo
HONDO una brevissima permanenza in canile prima di andare a casa! Buona vita assieme? Grazie per la donazione: aiuterà le volontarie che seguono i cani sul territorio #enpasansevero - facebook.com Vai su Facebook
Penelope piange ad Amici 25: “Spaventata da tutto”/ Maria De Filippi interviene: “Puoi andartene quando vuoi” - Penelope, allieva di Amici 25, ha vissuto un momento di crisi che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi ... Si legge su ilsussidiario.net