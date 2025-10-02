Si parte. Arriva a compimento una delle promesse fatte ai cittadini dal Comune di Bergamo dopo il violento nubifragio del 9 settembre 2024 che aveva provocato l’allagamento della parte nord del capoluogo orobico, da Monterosso a Valverde, invasa dall’acqua e dai detriti portati sulle strade e nelle case, complice il torrente Morla che aveva rotto gli argini. Insieme alle grandi opere in fase di progettazione - dallo scolmatore Tremana in viale Giulio Cesare alla nuova vasca di laminazione per contenere le piogge a Longuelo - e a quelle in corso (come la vasca di laminazione in largo Barozzi), ora arriva l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione dei corsi d’acqua di competenza di Palazzo Frizzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pulizie di rogge e canali . Si comincia il mese di gennaio