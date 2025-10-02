Puglia Wine Festival a Rutigliano | degustazioni sapori locali musica e tradizione
Dal 24 al 26 ottobre 2025, Rutigliano ospiterà la sesta edizione del “Puglia Wine Festival – Festa del Vino e dei Sapori di Puglia”, organizzata dall’APS SensAzioni del Sud con la direzione artistica di Core Live Show. Dopo lo straordinario successo delle cinque edizioni precedenti, il centro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Wine Paris 2026: la Puglia protagonista a Parigi! Dal 9 all’11 febbraio 2026 la nostra regione sarà presente a Wine Paris, il più importante salone internazionale dedicato al vino e ai distillati, con una collettiva di aziende vinicole pugliesi nel Padiglione Italia. - facebook.com Vai su Facebook
Puglia wine festival, seconda serata da record a Rutigliano - Migliaia e migliaia di visitatori hanno affollato ieri sera il cuore antico di Rutigliano per il secondo appuntamento targato Puglia Wine Festival. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Puglia Wine Festival, l'enogastronomia incontra la cultura - Da venerdì 27 ottobre a domenica 29 ottobre Rutigliano ospita nel suo caratteristico centro storico la 4^ edizione del “PUGLIA WINE FESTIVAL – Festa del vino e dei sapori d’autunno”, ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it