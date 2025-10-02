Puglia maltempo | allerta temporali e grandine dal cerignolano al Salento vento fino a burrasca forte per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 20 per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia Il secondo con validità dalle 20 per ventiquattro ore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: puglia - maltempo
Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo
Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, vento forte e possibile grandine Protezione civile, previsioni meteo
Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal foggiano alla Murgia occidentale Protezione civile, previsioni meteo
Telesveva. . +++ NEL TG DI TELESVEVA – MALTEMPO IN PUGLIA CON FORTI PIOGGE E TEMPORALI: DANNI PER UNA TROMBA D’ARIA A TRANI, DISAGI ANCHE A MOLFETTA – STORNARELLA, ASSALTO ALL’ALBA AL POSTAMAT, DISTRUTTO DA D - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, in Puglia allerta meteo per temporali e vento forte - X Vai su X
Puglia, maltempo: allerta temporali e grandine dal cerignolano al Salento, vento fino a burrasca forte per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo - Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Riporta noinotizie.it
Maltempo sulla Puglia, tettoia di un capannone divelta da mini-tornado - Allerta gialla della Protezione civile fino alle 20 di giovedì. rainews.it scrive