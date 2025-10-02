Puglia maltempo | allerta temporali e grandine dal cerignolano al Salento vento fino a burrasca forte per l’intera regione Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 20 per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia Il secondo con validità dalle 20 per ventiquattro ore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

