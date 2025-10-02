Valentina Marra è tornata a combattere. La pugile pesarese è stata costretta per mesi a stare ai box per un infortunio alla spalla. "A Sassari il 20 settembre, dopo mesi di lontananza dal pugilato a causa di un infortunio sono finalmente tornata con una vittoria che sa di rinascita – racconta la stessa campionessa –. L’ ho fatto indossando di nuovo la canotta dell’Italia, come fosse una seconda pelle, in un match che non era solo una sfida sportiva, ma una riconquista del mio posto nel mondo del pugilato nazionale e internazionale". La Marra racconta la sua rinascita: "Mi sono imbattuta in un’avversaria irlandese molto quotata, plurimedagliata a livello nazionale e internazionale ma nonostante ciò non mi sono fatta intimidire consapevole del mio valore e del fatto che andasse solo rispolverato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pugilato: Valentina vince in Azzurro. Marra, gran ritorno