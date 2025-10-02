Puff Daddy rischia 11 anni di carcere | il pubblico ministero non molla Le vittime delle violenze scrivono al giudice | Nessuna clemenza abbiamo paura

Il dado è tratto, mancano ancora poche ore per chiudere il lungo capitolo giudiziario su Puff Daddy. I pubblici ministeri chiedono per domani 3 ottobre la condanna dell’ex magnate dell’hip hop a più di 11 anni di carcere. I legali hanno depositato gli atti martedì 30 settembre mattina, insieme alle lettere di alcune delle sue accusatrici che descrivono come la sua violenza e le sue richieste abbiano avuto un impatto sulle loro vite. Il 55enne è rimasto in carcere dalla sua condanna di luglio per accuse legate alla prostituzione per aver organizzato il viaggio di escort maschili in hotel o residenz e, dove li indirizzava ad avere rapporti sessuali con le sue fidanzate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Puff Daddy rischia 11 anni di carcere: il pubblico ministero non molla. Le vittime delle violenze scrivono al giudice: “Nessuna clemenza, abbiamo paura”

In questa notizia si parla di: puff - daddy

“Con il suo anello Jay-Z registrava tutta la gente che c’era alle feste di Puff Daddy”: la teoria virale su TikTok

“Puff Daddy è l’unico in carcere per aver assunto escort maschi”: l’avvocato chiede il rilascio su cauzione da 50 milioni di dollari prima della sentenza di ottobre

Puff Daddy, Trump «sta pensando seriamente» di concedere la grazia al rapper

Puff Daddy, l'accusa ha chiesto 11 anni e tre mesi di reclusione - Lo scorso luglio il rapper e produttore discografico era stato dichiarato colpevole di due dei cinque capi di imputazione a suo carico, quelli per il trasporto di persone a fini di prostituzione. Lo riporta tg24.sky.it

Sean Diddy Combs i PM chiedono oltre 11 anni di carcere: cosa rischia davvero e quali sono le mosse della difesa - Atto finale del processo a Sean Diddy Combs: i procuratori chiedono più di 11 anni per il rapper e produttore che per ora resta in carcere ... Come scrive msn.com