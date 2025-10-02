Di proroga in proroga sta diventando glaciale il congelamento delle nuove regole per conferire un’impronta gradevole ai dehors in centro storico, elaborate dal Comune di Cesena in collaborazione con le associazioni di categoria e l’ultima parola della Soprintendenza. L’abaco con la nuova disciplina era già pronto a fine 2023, ed è stato approvato in consiglio comunale nel 2024, ma da parte del Governo è sempre stato rinviato in tutt’Italia la sua entrata in vigore e il 16 settembre scorso è stato reso noto l’emendamento al disegno di legge ’Semplificazioni’ che riguarda i dehors. Le proposte sono due: prorogare al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo dovrà adottare il decreto di riordino; prorogare al 30 giugno 2027 la validità delle concessioni rilasciate durante l’emergenza Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pubblici esercizi, dehors congelati: "Arredi esterni di bar e ristoranti, nuove regole ancora prorogate"