Psg e Arsenal resistono in vetta Goleada Borussia
Risultati 2° turno: Atalanta-Bruges 2-1, Kairat-Real Madrid 0-5, Atletico Madrid-Francoforte 5-1, Chelsea-Benfica 1-0, Inter-Slavia Praga 3-0, BodoGlimt-Tottenham 2-2, Galatasaray-Liverpool 1-0, Marsiglia-Ajax 4-0, Pafos-Bayern 1-5. Qarabag-Copenaghen 2-0, Union St.Gilloise-Newcastle 0-4, Arsenal-Olympiacos 2-0, Barcellona-Psg 1-2, Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1, Leverkusen-Psv 1-1, Monaco-Manchester City 2-2, Napoli-Sporting 2-1, Villarreal-Juventus 2-2. Classifica: Psg, Arsenal, Real Madrid, Bayern Monaco, Inter, Qarabag 6; Borussia Dortmund, Tottenham, Manchester City 4; Atletico Madrid, Napoli, Marsiglia, Sporting Lisbona, Bruges, Union Saint Gilloise, Barcellona, Eintracht, Liverpool, Chelsea, Atalanta, Galatasaray, Newcastle 3; Juventus, BodoGlimt, Bayer Leverkusen 2; Copenaghen, Slavia Praga, Olympiakos, Psv, Villarreal e Pafos, Monaco 1; Benfica, Ajax, Athletic, Kairat 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: arsenal - resistono
L'Arsenal resiste - in casa e in parità numerica - 9 minuti. gente che fa la punta al cazzo a noi per essere finiti sotto dopo quasi un tempo in inferiorità. #ARSMCI
Moviola di PSG Arsenal/ Gunners furiosi per il rigore mancato, Hakimi graziato dal rosso (8 maggio 2025) - La moviola di PSG Arsenal analizza i calci di rigore richiesti dai parigini e dai gunners oltre al gol annullato agli inglesi e il possibile rosso ad Hakimi Moviola di PSG Arsenal, gol del pareggio ...
PSG-Arsenal 2-1, le pagelle: gli ex Serie A tutti in grande spolvero, Donnarumma top - Decisivo nella serie dei rigori col Liverpool, determinante con l'Aston Villa, a Londra si era superato in un paio di occasioni.