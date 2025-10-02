PS5 Y2JB YouTube Jailbreak – La Rivoluzione PS5 in Arrivo da Gezine!

La scena del jailbreak potrebbe essere sul punto di vivere un momento storico. Gezine sta lavorando a Y2JB (YouTube Jailbreak), un exploit che promette di aprire nuove frontiere per la console di Sony di ultima generazione. COS’È Y2JB? Y2JB è il nome in codice di un nuovo exploit in sviluppo che sfrutta l’applicazione YouTube come vettore per ottenere l’esecuzione di codice sulla console. La particolarità? La compatibilità di firmware è potenzialmente enorme! IMPORTANTE: Y2JB È SOLO PER PS5! Contrariamente alle prime voci, questo exploit è specificamente sviluppato per PlayStation 5 e non funzionerà su PS4. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net