PS5 Y2JB YouTube Jailbreak – La Rivoluzione PS5 in Arrivo da Gezine!

Gamesandconsoles.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scena del jailbreak potrebbe essere sul punto di vivere un momento storico.  Gezine  sta lavorando a  Y2JB (YouTube Jailbreak), un exploit che promette di aprire nuove frontiere per la console di Sony di ultima generazione. COS’È Y2JB? Y2JB è il nome in codice di un nuovo exploit in sviluppo che sfrutta l’applicazione YouTube come vettore per ottenere l’esecuzione di codice sulla console. La particolarità?  La compatibilità di firmware è potenzialmente enorme! IMPORTANTE: Y2JB È SOLO PER PS5! Contrariamente alle prime voci, questo exploit è specificamente sviluppato per  PlayStation 5  e non funzionerà su PS4. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

