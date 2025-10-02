Provincia | licenziati 9 lavoratori forestali l' ira di Fai-Cisl Flai Cgil e Uila Uil

Salernotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scendono in campo Fai-Cisl, Flai Cgil e Uila Uil di Salerno per denunciare ciò che sta accadendo ai 9 lavoratori forestali a tempo determinato dipendenti dell’Ente Provincia. Dopo 20 anni di precariato, svolgendo un massimo di 156 giornate annue, quest’anno grazie alla Regione Campania che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: provincia - licenziati

Licenziati dalla Provincia dopo 20 anni: nove forestali salernitani lasciati senza lavoro

Salerno, 9 lavoratori forestali licenziati dopo 20 anni di precariato: sindacati denunciano la Provincia - "Siamo arrabbiati e delusi dall’ atteggiamento della Provincia di Salerno, non sono stati capaci di fare la dovuta progettazione in materia di bonifica montana" ... Riporta infocilento.it

provincia licenziati 9 lavoratoriLogistica Shein, trattativa in stallo sulla buonuscita per i lavoratori licenziati: «Mercoledì sciopero» - Stradella, lunedì l’incontro con l’azienda ma la proposta arriverà il 30. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Licenziati 9 Lavoratori