Provincia di Sondrio e CBE insieme per l’Europa | confronto sui progetti Horizon

Palazzo Muzio ha ospitato un confronto tra la Provincia di Sondrio e CBE – Coopération Bancaire pour l’Europe, nell’ambito della convenzione siglata a inizio 2025 per favorire la partecipazione del territorio ai bandi europei e valorizzarne lo sviluppo.All’incontro hanno preso parte, per la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: provincia - sondrio

A gonfie vele il turismo estivo in provincia di Sondrio: lo dicono i dati

A gonfie vele il turismo estivo in provincia di Sondrio: lo dicono i dati

Tre nuovi Postamat in provincia di Sondrio: installazioni a Campodolcino, Postalesio e Rasura

La Provincia Unica TV. . Mistero a Novate Mezzola. Un uomo di 50 anni, del posto, è stato trovato riverso a terra sulla statale, alle 4 di domenica notte, in una pozza di sangue. E’ in ospedale a Sondrio, e, solo dal suo racconto si potrà capire cosa gli è verame - facebook.com Vai su Facebook

Confronto a Palazzo Muzio sui progetti europei e sulle opportunità per il territorio - Si è svolto a Palazzo Muzio un incontro tra la Provincia di Sondrio e CBE – Coopération Bancaire pour l’Europe, nell’ambito della convenzione siglata a inizio 2025 per rafforzare la capacità del terri ... Riporta primalavaltellina.it

Il sogno degli Industriali: "Una grande provincia con Lario e Valtellina" - L’"area vasta" conterebbe più di un milione di abitanti, cioè l’11% dei lombardi. Secondo msn.com