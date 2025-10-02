Protocollo Estra-Consumatori sui contratti di energia non richiesti

Firenze, 2 ottobre 2025 - Un nuovo protocollo di autoregolazione volontaria per contratti e attivazione non richiesti su luce e gas, adeguato alle nuove norme. E' stato firmato oggi, nella sede di Confservizi Cispel Toscana, tra la multiutility toscana e le principali associazioni dei consumatori regionali: Adoc Toscana, Adiconsum Toscana, Federconsumatori Toscana, Adusbef Toscana, Codacons Toscana, Movimento consumatori, Confconsumatori Toscana e Unione nazionale consumatori. Il documento, si spiega in una nota, aggiorna uno precedente e prevede una serie di misure (ulteriori rispetto a quanto già previsto dalle normative) per tutelare i clienti e i potenziali clienti nel momento della conclusione dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas stipulati per telefono o in luogo diverso dall'ufficio commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protocollo Estra-Consumatori sui contratti di energia non richiesti

