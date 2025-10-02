Protezione Civile ecco la campagna Io non rischio | esercitazioni formazione e visite ai centri operativi
Le piazze colorate di giallo di “Io non rischio”, le esercitazioni del sistema di allarme pubblico IT-Alert, le strutture di Protezione civile aperte al pubblico, corsi di formazione specialistici per volontari ed esercitazioni sul rischio sismico nel parmense e nel riminese: sono queste le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali e Grandine, regioni a rischio
Venti forti e temporali al Centro-Sud giovedì #2ottobre #allertaGIALLA in sei regioni Leggi l'avviso meteo del #1ottobre http://bit.ly/1ott25avviso #protezionecivile
"Io non rischio" - domani nei 5 capoluoghi di provincia la campagna nazionale di Protezione civile - La Regione Campania partecipa alla campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione civile “Io non rischio”. Riporta regione.campania.it
Io non rischio, in 46 piazze della Campania la campagna nazionale di prevenzione - Sabato 13 e domenica 14 ottobre torna anche in Campania “Io non rischio”, la campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile che vede in prima linea anche la protezione civile regionale. Si legge su regione.campania.it