Proteste pro Palestina a Torino fermato un ragazzo | potrebbe essere l' autore del lancio della bici contro le forze dell' ordine

Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Sono in corso accertamenti, anche con l'analisi delle immagini video dell'episodio, per capire se si sia trattato dell'autore del lancio di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

proteste pro palestina torinoProteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine - Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Come scrive torinotoday.it

proteste pro palestina torinoTorino, arresto dopo le proteste a Porta Nuova: sotto accusa il lancio della bicicletta contro la polizia - Un arresto nella notte, i video al setaccio e un interrogativo che si allarga ben oltre i confini di un quartiere: quando una protesta smette di essere manifestazione e diventa violenza? Si legge su giornalelavoce.it

