Proteste pro Palestina a Torino fermato un ragazzo | potrebbe essere l' autore del lancio della bici contro le forze dell' ordine
Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Sono in corso accertamenti, anche con l'analisi delle immagini video dell'episodio, per capire se si sia trattato dell'autore del lancio di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: proteste - palestina
Napoli, 9 attivisti Pro Palestina indagati per proteste anti Nato ed Israele: “Non ci intimidiranno”
Tour de La Zanzara tra le proteste: "No al genocidio in Palestina"
Columbia University, più di 80 studenti sospesi o espulsi per le proteste pro Palestina
Centinaia di manifestanti, tra cui Nat Griffin, sono stati arrestati sabato scorso a Londra durante le proteste in supporto a Palestine Action. Nel Regno Unito, in casi come questo, chi protesta contro il genocidio in palestina rischia pene che possono arrivare a 1 Vai su Facebook
Le proteste Pro #Palestina alla #Vuelta hanno lasciato il segno. La Premier Tech ha chiesto che Israel non compaia più nel nome della squadra. - X Vai su X
Proteste pro Palestina a Torino, fermato un ragazzo: potrebbe essere l'autore del lancio della bici contro le forze dell'ordine - Nella notte di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un ragazzo nel quartiere San Salvario a Torino. Come scrive torinotoday.it
Torino, arresto dopo le proteste a Porta Nuova: sotto accusa il lancio della bicicletta contro la polizia - Un arresto nella notte, i video al setaccio e un interrogativo che si allarga ben oltre i confini di un quartiere: quando una protesta smette di essere manifestazione e diventa violenza? Si legge su giornalelavoce.it