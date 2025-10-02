Proteste pro-Pal scontri e tensioni in tutta Italia | Stop alla circolazione dei treni a Bologna devastate le Officine grandi riparazioni a Torino

Occupate diverse università in molte. Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì" Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". Proteste pro-Pal, scontri e tensioni in tutta Italia | Stop alla circolazione dei treni a Bologna, devastate le Officine grandi riparazioni a Torino

Proteste per la #Flotilla, scontri e cariche alla stazione di #Bologna

Proteste per la #Flotilla, scontri e cariche alla stazione di #Bologna

Flotilla, scioperi e proteste: scontri alla stazione di Bologna, occupata la Statale di Milano. Tensioni a Roma liceali proPal e membri comunità ebraica - Flotillia, sciopero e proteste: cosa sta succedendo Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti ...

Flotilla, nuove proteste a Torino: il video dei Pro Pal che entrano nell'aeroporto di Caselle Torinese, scontri con le forze dell'ordine - Ore 14,45: All'aeroporto di Caselle Torinese ripartono le operazioni aeroportuali.