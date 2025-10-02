Proteste pro-Pal in tutta Italia occupate e bloccate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna | Attese 10mila persone a Roma

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate e bloccate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna | Attese 10mila persone a Roma

In questa notizia si parla di: proteste - tutta

Come va lo sciopero per Gaza: proteste in tutta Italia

Proteste per Gaza, scontri in tutta Italia: tensione a Milano, Roma, Genova e Bologna

Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre

Proteste in tutta Italia per la Flotilla fermata da Israele Migliaia di persone stanno scendendo in piazza a Roma contro l'arresto dell'equipaggio della flottiglia da parte dell’esercito israeliano. I cortei si stanno dirigendo verso Palazzo Chigi e Stazione Termi - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, la diretta delle proteste pro Pal in tutta Italia - X Vai su X

Scattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... Scrive dire.it

Proteste pro-Pal in tutta Italia. Governo valuta sanzioni a Israele e riconoscimento Palestina senza Hamas - Cortei, occupazioni e blocchi hanno attraversato l’Italia, da nord a sud, in sostegno agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze ... Secondo pupia.tv