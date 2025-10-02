Proteste pro-Pal in tutta Italia occupate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna a Torino bloccata la tangenziale | Piano Usa per Gaza ok della Camera

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste pro pal in tutta italia occupate diverse universit224 scontri davanti alla stazione di bologna a torino bloccata la tangenziale piano usa per gaza ok della camera

Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna, a Torino bloccata la tangenziale | Piano Usa per Gaza, ok della Camera

Come va lo sciopero per Gaza: proteste in tutta Italia

Proteste per Gaza, scontri in tutta Italia: tensione a Milano, Roma, Genova e Bologna

Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre

proteste pro pal tuttaFlotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. Riporta msn.com

proteste pro pal tuttaScattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... Lo riporta dire.it

