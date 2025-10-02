Proteste pro-Pal in tutta Italia occupate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna a Torino bloccata la tangenziale | Piano Usa per Gaza media | Il sì di Hamas potrebbe arrivare oggi

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". A Roma nuovo corteo pro Pal: attese 10mila persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste pro pal in tutta italia occupate diverse universit224 scontri davanti alla stazione di bologna a torino bloccata la tangenziale piano usa per gaza media il s236 di hamas potrebbe arrivare oggi

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste pro-Pal in tutta Italia, occupate diverse università | Scontri davanti alla stazione di Bologna, a Torino bloccata la tangenziale | Piano Usa per Gaza, media: "Il sì di Hamas potrebbe arrivare oggi"

In questa notizia si parla di: proteste - tutta

Come va lo sciopero per Gaza: proteste in tutta Italia

Proteste per Gaza, scontri in tutta Italia: tensione a Milano, Roma, Genova e Bologna

Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre

proteste pro pal tuttaFlotilla, proteste pro Pal in tutta Italia. Occupate le Università a Milano, Firenze e Pisa - Da ieri sera proseguono le proteste in Italia in sostegno della missione diretta a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele. msn.com scrive

proteste pro pal tuttaScattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... Secondo dire.it

Cerca Video su questo argomento: Proteste Pro Pal Tutta