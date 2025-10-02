Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma e Milano | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino occupata l' Università
Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre
La piazza si mobilita. Proteste in tutta Italia. Sarà sciopero generale Cortei e manifestazioni nelle principali città. Venerdì incrociano le braccia Cgil e Usb
Global Sumud Flotilla, tre imbarcazioni intercettate. Proteste in tutta Italia
Flotilla, ieri proteste in tutta Italia: cortei e blocchi da Torino a Napoli, tensioni a Roma - Palestina sono scesi in piazza nelle principali città italiane per sostenere gli attivisti della Global ...
Israele abborda la Flotilla, italiani espulsi. Proteste pro-pal in molte città - Come da programma, la Global Sumud Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza.