Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma e Milano | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino occupata l' Università | Cgil e Usb | Venerdì sciopero | Salvini | Potrei precettare

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma e Milano | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino occupata l'Università | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero" | Salvini: "Potrei precettare"

