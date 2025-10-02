Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma | Agitazioni a Milano occupata la Statale | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino e Bologna occupate le Università

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas chiede modifiche al piano di pace di Trump: "Accettarlo è un disastro, rifiutarlo è un altro". Le forze di Tel Aviv chiudono la strada per Gaza City: "Si può solo evacuare". Tajani: "Governo pronto a valutare sanzioni commerciali contro Israele". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

proteste pro pal in tutta italia cortei a roma agitazioni a milano occupata la statale bloccata la stazione a napoli a torino e bologna occupate le universit224

© Tgcom24.mediaset.it - Proteste pro-Pal in tutta Italia | Cortei a Roma | Agitazioni a Milano, occupata la Statale | Bloccata la stazione a Napoli | A Torino e Bologna occupate le Università

In questa notizia si parla di: proteste - tutta

Come va lo sciopero per Gaza: proteste in tutta Italia

Proteste per Gaza, scontri in tutta Italia: tensione a Milano, Roma, Genova e Bologna

Proteste dei pro Pal a in tutta Italia. Sciopero generale il 3 ottobre

proteste pro pal tuttaScattano le proteste pro Pal in tutta Italia, tra stazioni occupate e cortei. Venerdì sciopero generale | VIDEO - L’Unione sindacale di Base proclama lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Quando uno Stato, come Is ... Si legge su dire.it

proteste pro pal tuttaProteste dei pro Pal in tutta Italia. Domani lo sciopero generale - Roma, Milano, Genova, Napoli, Siena, Perugia, Torino e tantissime altre città questa sera hanno visto sfilare centinaia di cittadini in sostegno alla Global Sumud Flotilla che dalle 19. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Proteste Pro Pal Tutta