Proteste Pro Pal e cortei in tutta Italia |   10mila a Roma a Milano sfilano tra i binari Cgil e Usb | Venerdì sciopero Salvini | non permetterò che il Paese si fermi | Video

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro: «Sciopero irresponsabile dei sindacati di  sinistra». Iniziative di protesta in tutta Italia: migliaia in piazza . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

proteste pro pal e cortei in tutta italia 160 10mila a roma a milano sfilano tra i binari cgil e usb venerd236 sciopero salvini non permetter242 che il paese si fermi video

© Xml2.corriere.it - Proteste Pro Pal e cortei in tutta Italia:  10mila a Roma, a Milano sfilano tra i binari. Cgil e Usb: «Venerdì sciopero». Salvini: non permetterò che il Paese si fermi | Video

In questa notizia si parla di: proteste - cortei

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Francia, proteste e cortei contro tagli al bilancio: 99 persone fermate

Proteste pro-Pal in tutta Italia | Bloccata la stazione a Napoli | Cortei a Roma e Milano | A Torino occupata l'Università | Cgil e Usb: "Venerdì sciopero" | Salvini: "Potrei precettare"

proteste pro pal corteiProteste pro Pal a Milano, cinquemila in corteo da piazza Scala. Bloccati nella notte i binari della stazione Cadorna: «Pronti a bloccare il Paese» - Bandiere palestinesi tra i binari, chiusa la fermata del metrò. Riporta milano.corriere.it

proteste pro pal corteiCorteo pro Pal per la Flotilla bloccata, e Piazza Maggiore diventa ’Piazza Gaza’ - Reazione immediata al blitz dell’esercito israeliano sulle barche per Gaza. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Proteste Pro Pal Cortei