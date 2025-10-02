Proteste per la Flotilla in tutta Italia scontri con gli agenti nelle stazioni A Torino irruzione nelle Ogr
In diecimila in corteo nel capoluogo piemontese: sono entrati anche nelle Officine grandi riparazioni. A Firenze lanciate bombe carta contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Flotilla, le proteste e i silenzi
Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa
Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano
Proteste pro Gaza in numerose università italiane dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele: cortei, occupazioni e lezioni sospese. In questa clip le immagini da Bari, Milano, Padova, Trento e Venezia.
Proteste per la #Flotilla, scontri e cariche alla stazione di #Bologna
Flotilla, le proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, tensione a Bologna - Manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della missione diretta a Gaza, dopo l'abbordaggio da parte di Israele
Flotilla, dilaga la protesta in tutta Italia. "A Roma siamo in 50mila". Torino, Pro Pal devastano le Ogr. Lite governo-sindacati sullo sciopero - Alla Camera passa con 182 sì, 101 astenuti e nessun voto contrario la risoluzione della maggioranza per sostenere il piano Usa su Gaza