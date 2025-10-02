Proteste per la Flotilla in tutta Italia a Bologna scontri in stazione A Torino irruzione nelle Ogr

In diecimila in corteo nel capoluogo piemontese: sono entrati anche nelle Officine grandi riparazioni. A Firenze sono state lanciate bombe carta contro gli agenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Proteste per la Flotilla in tutta Italia, a Bologna scontri in stazione. A Torino irruzione nelle Ogr

In questa notizia si parla di: proteste - flotilla

Flotilla, le proteste e i silenzi

Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa

Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano

Corriere della Sera. . Proteste pro Gaza in numerose università italiane dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele: cortei, occupazioni e lezioni sospese. In questa clip le immagini da Bari, Milano, Padova, Trento e Venezia. Tutti gli ag - facebook.com Vai su Facebook

Proteste per la #Flotilla, scontri e cariche alla stazione di #Bologna https://askanews.it/2025/10/02/proteste-per-la-flotilla-scontri-e-cariche-alla-stazione-di-bologna/… - #GlobalSumudFilotilla #Gaza #scioperogenerale #BlocchiamoTutto - X Vai su X

Flotilla, le proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, tensione a Bologna - Manifestazioni in tutto il Paese a sostegno della missione diretta a Gaza, dopo l'abbordaggio da parte di Israele ... msn.com scrive

Flotilla: esplodono le proteste in tutta Italia. Mobilitazione anche in Calabria, da Lamezia a Cosenza - COSENZA – Dopo l’abbordaggio da parte delle forze israeliane nelle acque internazionali al largo di Gaza, è scattata la protesta in tutta Italia, compresa la Calabria, e già a Lamezia Terme si sono re ... Come scrive quicosenza.it