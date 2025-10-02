Proteste Flotilla ancora cortei Domani sciopero generale Salvini pronto a precettare

Con l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, sale l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Proteste Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero generale. Salvini pronto a precettare

Flotilla, le proteste e i silenzi

Proteste in Toscana per attacchi alla Sumud Flotilla, a Firenze tensione davanti a consolato Usa

Global Sumud Flotilla attaccata, il ministro Crosetto autorizza una fregata, ma le proteste non si fermano

Manifestazioni e proteste Pro Pal dopo l'abbordaggio di #Israele sulle barche della #Flotilla: in diretta una delle attiviste davanti alla stazione di Roma.

Mentre la Flotilla viene fermata e le piazza in Italia si riempiono per le proteste, sulle due principali reti generaliste sparisce il racconto di quanto sta accadendo. Nessuna edizione straordinaria, né la tempestività di prevedere speciali in prima serata.

Blocco Flotilla: oggi le proteste in scuole e Università, alla vigilia dello sciopero generale - Dopo i cortei di ieri sera, terminati nella notte, anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. Come scrive controradio.it